Al via venerdì il Kappa Futurfestival, attese 95mila persone

Musica ad alto volume, casse che pulsano, ritmi sfrenati, corpi che si incontrano e ballano. Torna il Kappa Futurfestival a Parco Dora, a Torino. La manifestazione è alla decima edizione ed è sempre più internazionale. Si parte venerdì a mezzogiorno e si va avanti fino a domenica 2 luglio a mezzanotte. Oltre cento i djs che si alterneranno nei cinque palchi allestiti. Tra questi: Carl Craig, Tale of us, Swedish house mafia, Peggy Gou, Indira Paganotto, Fatboy slim.

Gli organizzatori stimano che arriveranno 95mila persone da 110 nazioni. Un grande raduno la cui cifra è la musica ma che valorizza anche altre forme artistiche. Come la fotografia (Oliviero Toscani scatterà alcune foto durante la tre giorni) e le installazioni, quella di Marinella Senatore 'Dance First Think later'. Senatore è diventata famosa per le sue opere che richiamano le luminarie delle feste di paese nel sud Italia. Creerà un'opera pensata apposta per il Parco Dora.

