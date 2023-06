Alberto di Monaco a Pianezza

È la prima visita di un capo di stato a Pianezza, 15 mila abitanti alle porte di Torino. Alberto II, principe di Monaco, è arrivato stamattina alle 10. Ha scoperto una targa stradale a una rotonda, all'ingresso della città, poi è stato accolto in Comune dal sindaco Antonio Castello, dalla giunta e dal consiglio comunale, dove ha scoperto un'altra targa. In seguito il principe ha incontrato la cittadinanza e visitato la Pieve di San Pietro, monumento nazionale del dodicesimo secolo. Alle 12 un saluto con il presidente della Regione Alberto Cirio. Il legame con Pianezza è dovuto agli antichi possedimenti della famiglia del monarca, e la visita avviene in virtù dell'adesione al Comune con l'associazione Siti storici Grimaldi, che riunisce le località italiane che hanno un legame appunto, con Casa Grimaldi. Un legame che risale al 1658, quando il marchese Carlo Giovan Battista di Simiana sposò Giovanna Maria Grimaldi di Monaco figlia del principe Ercole II.

Quella di Pianezza è la prima tappa delle visite nei quattro comuni piemontesi. Dalle 14 Alberto sarà a Livorno Ferraris, domani invece a Rocca Grimalda e a Carrosio, nell'Alessandrino.