"Col maltempo, ad Alessandria, perso il lavoro di mesi in 15 minuti "

Il maltempo ha colpito ancora il basso Piemonte nelle scorse ore e per Coldiretti Alessandria è già tempo della conta dei danni. "Sono bastati meno di 15minuti per spazzare via il lavoro di mesi", sentenzia l'associazione. I danni alle colture - soprattutto cereali e orticole - sono considerati ingenti. Commentano Mauro Bianco e Roberto Bianco, presidente e direttore di Coldiretti Alessandria: "Se la pioggia è manna per ripristinare le scorte idriche in laghi, fiumi, terreni e montagne, i forti temporali con precipitazioni violente peggiorano la situazione. A cambiare è anche la dimensione dei chicchi di grandine, aumentata considerevolmente negli ultimi anni con la caduta di veri e propri blocchi di ghiaccio". Il sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, aggiunge: “Questi eventi straordinari si ripetono ormai con incredibile regolarità. La nostra città, per evitare guai più grandi, ha bisogno di un aiuto per tornare a investire sulla manutenzione di caditoie, strade, marciapiedi. Ben oltre ciò che stiamo facendo con le risorse che il Comune ha a disposizione”.