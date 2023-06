Alessandria, colpo di mortaio ritrovato tra i rifiuti

Tra i rifiuti c'era anche un proiettile da mortaio. Accade ad Alessandria, nel centro di raccolta rifiuti gestito dalla partecipata Amag Ambiente. In giornata - fa sapere la Questura di Alessandria - interverranno gli artificieri. Intanto, il personale della struttura è stato allontanato.

Si tratterebbe di un residuato della Seconda guerra mondiale. E' ancora da chiarire con esattezza come sia arrivato nei contenitori della raccolta. All'epoca del conflitto, nel quartiere di Orti, poco lontano dall'area di Amag Ambiente, c'era un'installazione militare. Così come il campo di aviazione, era considerato un obiettivo strategico.

"E' un fatto grave che poteva mettere in pericolo persone, oltre a creare grossi disagi all'operatività Amag Ambiente - commenta Claudio Perissinotto, il presidente del Gruppo Amag, che sottolinea l'importanza di non gettare rifiuti pericolosi nei cassonetti.

"Troviamo regolarmente nei contenitori indifferenziati materiali infiammabili, come batterie per auto e telefoni cellulari. Possono creare incendi e piccole esplosioni negli stalli e negli impianti, se non intercettati dagli operatori. Al contrario, seportati nei centri di raccolta, sono smontati, recuperati e finiscono nella filiera del riciclo".