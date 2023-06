Alessandria: c'è l'iscrizione! Benedetto mostra la mail con l'OK della Covisoc

Clamoroso: l'Alessandria c'è. La squadra è stata iscritta al prossimo campionato di Serie C. Dopo che per tutta la giornata si erano rincorse voci su un diniego, da parte della Covisoc, in serata è arrivata la smentita da parte del presidente Enea Benedetto. Con tanto di mail a conferma del buon esito dell'iscrizione. “Non sussistono - si legge - motivi ostativi all’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2023/2024”.

Una giornata convulsa

Nel tardo pomeriggio il Corriere della sera, in particolare, aveva riportato l'indiscrezione di una prossima esclusione di Alessandria, Triestina e Brindisi, per problemi con la fideiussione. Tutto falso, a quanto pare.

Poche ore prima l'annuncio del nuovo DS Mpasinkatu

Poche ore prima, l'Alessandria aveva annunciato il nuovo DS: Malu Mpasinkatu, giornalista, esperto di calciomercato, congolese. Nella Repubblica Democratica del Congo, ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo delle Nazionali di calcio. A Rieti nella stagione 2018/2019 ha ottenuto una storica salvezza. Nella stagione 2010/2011 ha rivestito la carica di direttore sportivo nel Catanzaro.