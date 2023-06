Alessandria, Polizia penitenziaria in stato di agitazione

I sindacati del personale di Polizia penitenziaria degli istituti di Alessandria hanno proclamato lo stato di agitazione. La scelta perché "in questi ultimi tempi stiamo assistendo inermi ad aggressioni ormai quasi quotidiane, subite sotto gli occhi della direzione del comandante. Turni massacranti e riposi settimanali molto spesso saltati per sopperire alle mancanze: gli agenti sono stanchi, soprattutto psicologicamente, e demotivati perché vedono i vertici non affrontare la situazione e non prendere provvedimenti contro i detenuti". Lo spiegano le sigle Sappe, Sinappe, Uilpa PP e CNPP in una lettera al provveditore regionale Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta, Rita Russo, e al direttore, Maria Isabella De Gennaro.

Astensione dalla mensa

I sindacati hanno annunciato anche forme di protesta, come l'astensione dalla mensa al via già da martedì 6 giugno. "Proseguirà sicuramente - precisano le organizzazioni - sino all'incontro urgente con provveditore e direttore, già richiesto, riservandoci poi di agire secondo l'esito".