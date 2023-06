Alessandro Buongiorno, esordio con i complimenti del CT per il ragazzo del Filadelfia

Il difensore granata Alessandro Buongiorno all'esordio azzurro è stato tra i protagonisti della vittoria con l'Olanda. Ha giocato una partita di grande personalità, meritando i complimenti di Mancini.

Il commissario tecnico ai microfoni della Rai ha detto: "È stato bravissimo, perché non era facile. Poi lui è abituato a giocare un altro tipo di calcio. Ha giocato nella difesa a quattro ed è stato bravissimo, è stato molto applicato, bravo!".

Il difensore granata ha dichiarato: «È stata una grande emozione esordire in questo modo. Abbiamo dato tutto, giocando bene soprattutto il primo tempo. Nel secondo siamo riusciti a tenere botta e soffrire. Sono contentissimo per me e poi per la vittoria della squadra».

Alessandro Buongiorno, 24 anni appena compiuti (il 6 giugno), è il 78° giocatore a vestire la maglia azzurra nella storia del Torino. «Credo di riuscire ad adeguarmi sia con la difesa a tre che in quella a quattro, ma oltre a questo mi sono stati di grande aiuto i compagni, con una parola o un consiglio - ha aggiunto a Rai Sport -. Ringrazio anche loro».

Nonostante non sia capitano, Buongiorno ha letto i nomi dei giocatori sulla lapide di Superga il 4 maggio scorso. Un onore concessogli da capitan Rodriguez.

Buongiorno, nato a Torino il 6 giugno 1999, è un ragazzo del Filadelfia, ovvero è cresciuto nelle giovanili del Torino, squadra nella quale ha sempre giocato, a parte due parentesi nel Carpi e nella Reggina.