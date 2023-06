Alla scoperta del patrimonio architettonico più segreto. Torna OpenHouse

Torna l’evento pubblico totalmente gratuito, pensato per permettere di visitare case, palazzi e luoghi di interesse, abitualmente non accessibili. Open House Torino, per un fine settimana all’anno, offre la possibilità di entrare in edifici storici, moderni o contemporanei, appartamenti privati, uffici, spazi verdi o sociali, strutture recuperate.

Sono 149 i siti inseriti nel programma per il 10 e l’11 giugno: architettura contemporanea e patrimonio storico, interior design e paesaggio, barocco e industriale, stile Liberty e loft, fra piacevoli riscoperte e tanti luoghi nuovi da conoscere, sia in centro che in periferia.

Tra le mete inserite quest'anno la nuova sede della Regione Piemonte, il grattacielo di via Nizza 330. Sono 1360 i piemontesi che in soli due minuti si sono prenotati per questa prima apertura la pubblico che potrà raggiungere il 43esimo piano, con la splendida terrazza con bosco pensile da cui ammirare lo skyline della città.

Molti altri edifici aspettano i visitatori. Tra questi Casa Martini – Martini&Rossi, il celebre e Ristorante Del Cambio, l'Abbazia di Pulcherada e la Sinagoga di Torino, i quattro circoli canottieri lungo il Po, scuole e spazi di lavoro e di ricerca, palazzi contemporanei e residenze per studenti o per anziani. L'iniziativa offre anche vari tour per avventurarsi alla scoperta dei quartieri meno conosciuti: dal Quartiere Vallette a Falchera e a Borgata Mirafiori.