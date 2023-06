Alla scoperta delle meraviglie prospettiche della Chiesa dello Spirito Santo

In via Porta Palatina a Torino c'è un tesoro di geometrie, stucchi e meraviglie prospettiche. E' la Chiesa dello Spirito Santo realizzata a partire dal 1765 da G.B. Feroggio come sede dell'omonima confraternita. Che sabato 10 giugno grazie a “Aperti per Voi sotto le Stelle” del Touring Club Italiano aprirà a visite guidate straordinarie dalle 10 alle 21, senza prenotazione, previa donazione.

Due opere sacre oggetto di devozione

All'interno sono due le opere sacre cui i Torinesi riservano grande devozione: nella prima cappella di destra un Crocifisso ligneo del Cinquecento ritenuto miracoloso, e nella seconda il gruppo ligneo raffigurante la Crocifissione, dello scultore torinese Stefano Maria Clemente (1761). La Chiesa custodisce anche una preziosa croce lignea processionale di Pietro Piffetti (1730 ca.), manufatto di artigianato di grande pregio, testimonianza di una delle più importanti maestranze settecentesche, ebanista della Corte Sabauda.

"Aperti per Voi sotto le Stelle"

“Aperti per Voi sotto le Stelle” è un progetto del Touring Club Italiano che apre, grazie ai suoi soci volontari, siti d’arte e cultura altrimenti inaccessibili al pubblico o aperti con limitazioni di orario. Dal 2005, sono oltre 21 milioni i visitatori accolti, di cui 1,5 milioni solo nel 2022; oggi sono oltre 1600 i soci volontari attivi in tutta Italia e 85 i luoghi aperti in 35 città italiane in 14 regioni.

Il programma completo del prossimo “Aperti per Voi” dal 9 all'11 giugno è disponibile sul sito del Touring Club Italiano.