Allarme questa mattina per un borsone sospetto lasciato nei pressi dell'ingresso della sede del Gruppo Sella di Biella in via Lamarmora.

A notarlo sono stati gli addetti della sicurezza visionando le telecamere. Subito è scattata l'evacuazione dell'edificio per

precauzione. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha proceduto a transennare tutta l'area. Presenti anche gli artificieri giunti da Torino.