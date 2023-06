Amazon chiude il magazzino di Orbassano: 87 lavoratori a casa

La decisione è stata motivata con la riconsiderazione della propria rete logistica, in risposta all'evoluzione dei requisiti operativi. Fatto sta che Amazon ha deciso di chiudere il magazzino di Orbassano e gli 87 lavoratori da fine luglio resteranno senza lavoro.

La multinazionale americana aveva aperto l’impianto nel 2020, affidandolo in gestione alla società Afs, che già gestisce altri tre magazzini in provincia di Roma: un investimento importante, per predisporre gli ambienti ad hoc, secondo direttive ferree della committenza per eseguire esclusivamente tale commessa. Dopo tre anni, la marcia indietro unilaterale, senza alcun confronto con sindacati e lavoratori.

La mobilitazione

“Riteniamo incomprensibile la decisione del colosso Amazon, oltre che fredda e distaccata, senza preavviso minimo e senza alcun interesse né comprensione o attenzione per i lavoratori e le loro famiglie che si troveranno senza lavoro e senza reddito già da fine luglio – hanno dichiarato Francesco Imburgia e Alessandro Greco della Filt Cgil -. Dietro il lavoro giornaliero ci sono persone e non pacchi, dietro ad un sito produttivo c’è un tessuto sociale che con atteggiamenti simili, si sgretola sotto i colpi di una multinazionale che vanta la leadership in fatto di welfare per i propri dipendenti! É necessario un intervento politico nazionale e locale, la costruzione di un quadro legislativo tutelante per lavoratrici e lavoratori non è più procrastinabile”.

“Ci mobiliteremo per tutelare i posti di lavoro e una loro diversa collocazione con diritto di prelazione su tutti i siti Amazon attualmente presenti in Piemonte e di prossima apertura” ha aggiunto il segretario regionale Fil Cgil dichiara il Segretario Regionale Luca Iacomino.

Per questo il sindacato ha indetto uno sciopero con manifestazione davanti ai cancelli per venerdì 23 giugno.