Anche a Novara veterinario gratis per gli animali di famiglie fragili

Dopo Biella, anche a Novara cure gratuite per gli amici animali di famiglie fragili. E' stato inaugurato l'ambulatorio sociale veterinario nell'Asl Novara, nel centro integrato dei servizi sanitari territoriali in viale Roma 7 (Palazzina M). L'iniziativa è stata voluta dalla Regione e, in particolare, dall'assessora regionale al Benessere animale, Chiara Caucino.

L'ambulatorio garantirà prestazioni sanitarie preventive gratuite a favore di animali d'affezione di proprietà delle persone in carico ai servizi sociali e sarà attivo ogni lunedì dalle 14.30 alle 16.30. Tutti gli utenti saranno accompagnati dal personale dei servizi sociali e non sarà consentito l'accesso ai singoli.