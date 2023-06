Andrea Dossena, nuovo allenatore della Pro Vercelli

Andrea Dossena è il nuovo allenatore della Pro Vercelli. Nato a Lodi nell'81, Dossena come calciatore ha giocato nel Verona, Treviso, Udinese, Liverpool e Napoli (con cui

ha vinto la Coppa Italia nel 2012), Palermo, Sunderland, Leyton e Piacenza. Ha indossato 10 volte la maglia della Nazionale. La carriera da tecnico è iniziata nel 2019 in D nel Crema. Due stagioni, poi ancora in D al Ravenna e il salto in C nello scorso torneo con il Renate dove ha raggiunto i playoff uscendo contro la Pro Sesto. Dossena si è legato alla Pro fino al 30 giugno 2024.