Antonio Sottile nuovo direttore della Sanità in Piemonte

E' Antonino Sottile, l'attuale direttore generale Irccs Candiolo, il nuovo direttore della Sanità piemontese. Livio Tesio è stato nominato invece alla guida della direzione regionale del Welfare. Entrambe le nomine sono state decise stamattina dalla giunta regionale.

Con la nomina di Sottile si colma finalmente il vuoto lasciato dal pensionamento di Mario Minola.

Sul tavolo del nuovo direttore della Sanità parecchi problemi. A partire dall'impugnativa del Governo di un articolo del Bilancio della Regione in materia di trasferimenti

alle aziende sanitarie per il pagamento dei fornitori che oggi è al centro del dibattito in Consiglio regionale.