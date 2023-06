Appendino sull'assoluzione: "La mia condotta sempre corretta e cristallina. Oggi è un bel giorno"

Affida a un post sui social, Chiara Appendino, la soddisfazione per la sentenza della Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dalla procura generale torinese contro l'assoluzione in appello nel maggio 2022 “perché il fatto non costituisce reato” dell'ex prima cittadina del capoluogo piemontese, del suo ex capo di gabinetto, Paolo Giordana e dell'ex assessore al Bilancio, Sergio Rolando. La vicenda è quella intorno a un debito di 5 milioni di euro maturato dalla Città verso la società Ream negli anni 2016-2017.

“Oggi è un bel giorno”

''Oggi è un bel giorno", scrive l'ex sindaca. "La Cassazione ha respinto il ricorso del procuratore generale di Torino mettendo così la parola fine al processo Ream che mi vedeva coinvolta. Oggi è un bel giorno perché la giustizia ha confermato definitivamente ciò che ho sempre sostenuto, difendendomi nel processo e non dal processo: non ci fu alcun falso su nessun bilancio. La mia condotta, da sindaca, rappresentante delle istituzioni e dei cittadini, è sempre stata corretta e cristallina''.