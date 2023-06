Arrestati in flagranza tre topi d'appartamento

Uno l'hanno intercettato per le scale, gli altri due al piano mentre stavano cercando di prendere l'ascensore. Avevano con loro cacciaviti, una chiave inglese, un sacchetto nero contenente diversi grimaldelli. La Polizia di Stato ha arrestato a Torino tre cittadini di nazionalità georgiana accusati di tentato furto aggravato all’interno di un appartamento. E' successo in via Castelgomberto nella notte tra il 10 e l'11 giugno.

I vicini insospettiti dai rumori

A lanciare l'allarme i vicini di casa insospettiti dai rumori provenienti da un alloggio che sarebbe dovuto essere vuoto, in quanto i proprietari si trovavano fuori città, in vacanza. A loro arrivo, poco prima della mezzanotte, i poliziotti hanno trovato per le scale del condominio uno dei tre uomini, 49 anni, che stava tentando la fuga. E, tra l’ottavo ed il nono piano, due connazionali, di 38 e 49 anni, che stavano cercando di prendere l’ascensore dall’ultimo piano. Perquisendoli sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro alcuni cacciaviti, una chiave inglese, un sacchetto nero contenente diversi grimaldelli. Mentre in corrispondenza della finestra delle scale condominiali, che presentava segni evidenti di effrazione, sono invece stati rinvenuti un telefonino ed un paio di guanti neri.

L'alloggio a soqquadro

All'interno dell'alloggio oggetto della segnalazione invece sono state trovate tutte le luci accese, l’armadio della stanza da letto completamente aperto e con tutti i cassetti rovistati.

I tre sono stati dunque arrestati per tentato furto aggravato in concorso e la loro auto, rinvenuta a breve distanza dal condominio, sottoposta a sequestro.