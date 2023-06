Arrestato per spaccio antiquario 56enne: aveva un'ampia scelta di stupefacenti

Dieci tipi di marijuana etichettata come California Gold, Water Melon, Amnesia Top. E ancora cocaina, Lsd, hashish, Mdma. C'era davvero un'ampia scelta di stupefacenti a casa del 56enne arrestato dai carabinieri nel quartiere torinese di Mirafiori. L'uomo, un commerciante, è ritenuto responsabile di aver ceduto dentro il suo negozio di antiquariato marijuana a un giovane successivamente segnalato come assuntore alle autorità prefettizie. All'interno del negozio i militari hanno scoperto e sequestrato le sostanze, tra cui appunto 3,5 kg di marijuana, in parte conservata in barattoli in parte già confezionata in dosi. Il gip ha convalidato l'arresto dell'uomo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere.