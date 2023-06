Arrestato un agente della polizia penitenziaria per maltrattamenti

I poliziotti della squadra volante

della polizia di Asti hanno arrestato un uomo di 34 anni, di

origini campane, appartenente alla polizia penitenziaria, per il

reato di maltrattamenti ai danni della convivente, una donna

astigiana di 47 anni. Durante la notte alcuni vicini avevano

segnalato al 112 un'accesa lite tra i due. I poliziotti, giunti

sul posto, hanno assistito a parte dell'aggressione, bloccando

l'uomo, arrestandolo e portandolo negli uffici della questura.

Successivi accertamenti hanno permesso di appurare come la

lite fosse partita dall'abitazione della donna, che era stata

messa a soqquadro ed era proseguita nelle scale e negli altri

ambienti comuni del condominio. Dal momento che l'uomo si era

reso responsabile già in passato di condotte aggressive nei

confronti della convivente che gli avevano causato il ritiro

dell'arma di servizio, è stato tratto in arresto per il reato di

maltrattamenti ai danni di persona convivente e portato in

carcere a Verbania.