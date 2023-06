Assegnati i numeri di maglia alle ragazze della Igor

Completata la campagna acquisti, la Igor Novara è pronta per la prossima stagione. Il primo passo è l'assegnazione dei numeri di maglia. Tante conferme e qualche novità, tra i numeri di maglia scelti dalle azzurre per la stagione 2023-2024. Confermano i numeri della passata stagione tutte le atlete già in forza al club: Fersino vestirà l’8, Bosetti il 9, Chirichella il 10, Danesi l’11 e Bonifacio il 13. Va sul classico l’altro libero, Giulia De Nardi, cui va il 6 già avuto lo scorso anno a Talmassons e al suo primo anno di A2 a Martignacco, mentre per l’esordio in A1 a Firenze scelse il 10.

Scelta nel segno della continuità per Francesca Bosio, che avrà il 4 come accade dal 2019-2020, anno del suo approdo a Chieri; nella sua prima avventura novarese, nel 2015-2016, aveva invece il 17. Novità assoluta per la sua compagna di reparto, Valentina Bartolucci, che abbandona l’8 degli ultimi anni e il 18 indossato sporadicamente a Novara, aggregata alla serie A1, per vestire il 5. Tutto nuovo anche il 3 di Ludovica Guidi, che segue il 13 indossato a Scandicci e l’8 avuto a Casalmaggiore nello scorso biennio, mentre torna al “classico” Greta Szakmary, che saluta il 10 avuto a Cuneo per ritrovare l’1 già scelto ai tempi dello Schweriner e della nazionale.

Conferma il 12 avuto per gran parte della propria carriera Hanna Orthmann, così come Melis Durul che saluta il 10 indossato in Polonia per tornare al 14 già avuto ai tempi di Eczacibasi e Vakifbank, mentre per Buijs il numero 7 è una novità in Italia: in precedenza, a Monza e a Busto, aveva scelto l’11, come in nazionale. Infine, unico numero “fuori standard” ovvero fuori dalla numerazione 1-14 per la fuoriclasse Vita Akimova, che ha scelto il 21 già indossato al Volero Le Cannet.

Ecco l’elenco completo

1 Szakmary

3 Guidi

4 Bosio

5 Bartolucci

6 De Nardi

7 Buijs

8 Fersino

9 Bosetti

10 Chirichella

11 Danesi

12 Orthmann

13 Bonifacio

14 Durul

21 Akimova

Fonte: Ufficio Stampa Igor Novara