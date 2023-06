La tragedia della funivia del Mottarone, è stata assolta dal Csm Donatella Banci Buonamici, la presidente dell'ufficio Gip di Verbania.

La sezione disciplinare del Csm ha riconosciuto l'insussistenza dell'addebito riguardo l'accusa di essersi autoassegnata il fascicolo sull'incidente.



A chiedere l'assoluzione era stata la stessa Procura generale della Cassazione, che aveva chiesto fin dall'inizio il non luogo a procedere.

Questo perché, si leggeva nel provvedimento, "l'unico fine era garantire la funzionalità dell'Ufficio" in una "situazione di problematica gestione degli affari penali" in quel momento.