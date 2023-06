Il professor Giovanni Muto, già responsabile del reparto di Urologia di Humanitas Gradenigo di Torino, è stato assolto in secondo grado, perché il fatto non sussiste, per il decesso di una donna di 73 anni, avvenuto il 15 novembre 2017 dopo un intervento in laparoscopia. All'epoca si era verificata un’emorragia inarrestabile causata dallo stato delle sue arterie fragilissime e definite malaciche..

In primo grado il medico era stato condannato a dieci mesi con il pagamento di 850 mila euro.