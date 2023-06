Assumere personale e reinternalizzare i servizi: accordo Regione e sindacati sulla sanità

Dal clima di scontro alle prove d'intesa. Regione e sindacati insieme sulle emergenze della sanità. Si è concluso con un accordo l'incontro fiume di mercoledì 31 maggio, durato più di 5 ore, al grattacielo.

Gli obiettivi

C'è la volontà comune di reinternalizzare i servizi e di tornare ad assumere personale al netto del fisiologico turn over. Nascerà poi un osservatorio che da questo giugno si riunirà mensilmente per fare il punto sulle esigenze delle singole aziende sanitarie e per monitorare il loro lavoro. Ci saranno report per ogni singola Asl per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti e quelli iancora da perseguire.

L'osservatorio

Il modello di riferimento - fanno presente dalla regione - è il tipo di lavoro fatto durante la pandemia per il piano vaccinale. A far parte dell'osservatorio Regione Piemonte, sindacati e l’Azienda zero guidata da Carlo Picco, lo strumento di coordinamento di tutto il sistema sanitario piemontese. Di volta in volta verranno poi coinvolte le singole realtà.

Le risorse

Un'intesa sul metodo dunque, ma ancora non si sa quante risorse saranno messe a disposizione e quali saranno i numeri delle stabilizzazioni. L'incontro è stato con i sindacati di infermieri, oss, tecnici e amministrativi. Il loro obiettivo è 2 mila assunzioni su una carenza stimata di 9 mila. Il 5 di giugno la Regione si confronterà anche con i rappresentanti sindacali del personale medico. La tappa successiva per tutti il 22 giugno per fare il punto su numeri, risorse e iniziare l'attività operativa dell'osservatorio .