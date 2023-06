Asti, il bilancio dei carabinieri: truffe dimezzate in un anno

In occasione del 209esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei carabinieri, che sarà celebrato il prossimo 5 giugno il comando provinciale di Asti ha tracciato un bilancio delle attività svolte nell'anno appena trascorso.

Le truffe sono diminuite del 49,04%. Per quanto riguarda la situazione dei reati predatori, nell'Astigiano si è verificato un leggero aumento di quelli in abitazione (+1,3%) e in esercizi commerciali (+2,7%) a fronte, però, di un netto aumento dei reati scoperti in particolare degli arresti in flagranza degli autori di furti in casa.

Continuano, a tal proposito, le attività di restituzione della refurtiva recuperata nel corso dell'operazione che, a febbraio scorso, aveva portato all'arresto, da parte del Nucleo Investigativo di Asti, di 9 partecipanti ad un'associazione criminale dedita al riciclaggio in Svizzera dei proventi di furti e truffe commessi nel nord Italia.