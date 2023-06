Al gruppo ASTM la ristrutturazione dell'aeroporto Kennedy di New York

Da Torino a New York. Il Gruppo ASTM tramite la controllata statunitense Halmar International si è aggiudicato il contratto per la ristrutturazione di alcune aree dell'aeroporto JFK di New York. Si tratta di lavori promossi dalla Port Authority of New York New Jersey per migliorare l'aspetto di uno dei tre scali della Grande Mela e porla ai vertici delle strutture aeroportuali mondiali.

L'appalto, dal valore di oltre 1 miliardo e 200 mila dollari, prevede l'ammodernamento delle strade di accesso al terminal centrale dell’aeroporto, la costruzione di un “Ground Transportation Center” con un nuovo parcheggio multipiano da 1950 posti auto, un nuovo sistema di pedaggio, il ricollocamento delle utilities, con l'obiettivo di incrementare i servizi ai passeggeri grazie a tecnologie avanzate, massimizzando gli spazi dedicati agli utenti, con attenzione al risparmio energetico e alla capacità di raccogliere e riutilizzare l'acqua piovana.

Il gruppo lavorerà insieme allla svedese Skanska, una delle maggiori società di costruzione al mondo. Gli scandinavi detengono una quota dei lavori del 70 per cento, il gruppo piemontese del 30. È previsto che il progetto sarà completato entro la fine del 2027.

"Questa nuova aggiudicazione rappresenta un importante tassello della nostra strategia di crescita internazionale - ha dichiarato Umberto Tosoni, amministratore delegato del Gruppo Astm -. Ci permette di consolidare la nostra presenza nel mercato delle infrastrutture di trasporto negli Usa"