Auto fuori strada giù dal viadotto: illeso il conducente

Rocambolesco fuoristrada ieri sera, intorno alle 22.20 nei pressi di Borgosesia. Una squadra dei vigili del fuoco di Varallo è intervenuta nel comune di Borgosesia in soccorso di un automobilista che in modo autonomo, perdendo il controllo della propria auto in un tratto di ponte in curva, ha divelto le protezioni di sicurezza terminando la corsa alcuni metri al di sotto del breve viadotto sul torrente Strona di Valduggia.

All'arrivo della squadra il malcapitato, quasi incolume, era già a bordo della medicalizzata per i primi controlli,. L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza dell'auto . La strada è rimasta bloccata in entrambi i sensi di circolazione per un paio d'ore.