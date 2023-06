Automotive, arriva un nuovo quadriciclo elettrico prodotto a Torino

Arriva un altro modello di quadriciclo elettrico. L'omaggio a Torino c'è tutto, perché si chiama “Mole Urbana”: un'auto elettrica, realizzata dal designer torinese di auto Umberto Palermo e prodotta a Orbassano, nel nuovo stabilimento Blutec che un tempo ospitava la carrozzeria Stola.

Oggi Palermo ha annunciato i dettagli del nuovo mezzo - tre modelli, in dodici varianti - in un incontro al Mimo, Milano Monza Open Air Motor Show.

“Il progetto Mole Urbana - ha spiegato Umberto Palermo - si pone come obiettivi la facile riciclabilità la sicurezza per gli occupanti e una gamma dedita a soddisfare bisogni, da quelli più ludici a quelli di pura necessità”.

I prodotti sono realizzati in alluminio, acciaio inox e lamellare di legno marino, che viene impiegato per il pavimento e per la plancia.