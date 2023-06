Nei weekend estivi rimodulati i cantieri sulle autostrade tra Piemonte e Liguria

Nei fine settimana da giugno a settembre verranno rimodulati i cantieri sulle autostrade A6 e A26 tra il Piemonte e la Liguria con “fasce di tutela” dalle 14 del venerdì alle 12 del lunedì. Lo fa sapere la Regione Piemonte, dopo un incontro con i gestori di Autostrade per l’Italia e Autostrada dei Fiori convocato in seguito alle lunghe code registrate durante il ponte del 2 giugno.

Sulla Torino-Savona

Sulla A6, gli automobilisti diretti in Liguria troveranno una corsia tra Ceva e Millesimo e due corsie, sempre garantite, nella direzione di traffico prevalente durante tutti i weekend estivi, nel tratto Altare-Savona. Nel senso opposto, in direzione Torino, saranno sempre garantite, la domenica pomeriggio e il lunedì mattina, due corsie a salire. Sulla A26 sono previsti cantieri tra Ovada e Masone con una bretella permanente che garantisce due corsie per ogni senso di marcia, un cantiere permanente nella Galleria Olimpia nei pressi di Castelletto Monferrato che garantisce sempre due corsie in direzione Sud e lavori di adeguamento sulle gallerie Mottavinea, Stresa II, Mottarone I-II, direzione laghi, che verranno interrotti durante i weekend.

"Incontro positivo"

“È stato un incontro positivo, abbiamo ottenuto una rimodulazione dei cantieri", ha commentato in una nota l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Marco Gabusi. "Siamo consapevoli che gli investimenti in atto prevedono interventi non semplici ma veri e propri ammodernamenti che guardano al futuro. Vigileremo che gli impegni presi siano mantenuti già dal prossimo fine settimana”.