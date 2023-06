Avrebbe tentato di rapire una neonata di 4 mesi, arrestata una donna di 30 anni dalla polizia

Avrebbe tentato di rapire una neonata di 4 mesi alla madre. Per questo una donna di 30 anni arrestata dalla polizia di Vercelli deve ora rispondere di tentato sequestro di persona, sottrazione di persone incapaci e violenza privata.

L'episodio, avvenuto in una chiesa della città, risale allo scorso 31 maggio.

La donna, non riuscendo nel suo tentativo per la decisa resistenza opposta dalla madre, l'ha comunque inseguita e costretta a rifugiarsi in un cortile condominiale fino all'arrivo delle forze dell'ordine.

I poliziotti, in base alle descrizioni ricevute dalla madre e da alcuni testimoni, sono riusciti successivamente ad individuare la presunta autrice e a ricostruire i vari tentativi di sottrarre la neonata alla madre.