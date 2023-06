Bagnaia trionfa al Mugello e allunga in classifica

Un grande Francesco “Pecco” Bagnaia ha vinto il Gran Premio d'Italia valido per il Mondiale della MotoGp. Partito dalla pole position, il campione del mondo sulla sua Ducati ha fatto corsa di testa dall'inizio alla fine. Alle spalle di Bagnaia altre due Ducati, quelle clienti dello spagnolo Jorge Martin e del francese Johann Zarco. Quarto posto per Luca Marini, sempre su Ducati del Team VR46 di Valentino Rossi. Con questa vittoria il torinese Bagnaia consolida il suo primato nella classifica generale

Il più diretto avversario di Bagnaia, Marco Bezzecchi, non è andato oltre l'ottavo posto sulla sua Ducati del Team VR46, preceduto anche dal sudafricano Brad Binder su Ktm, dallo spagnolo Aleix Espargaro su Aprilia e dall'altra Ktm di Jack Miller. Chiudono la top ten del Gran Premio del Mugello l'altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini, ancora non al meglio, e Franco Morbidello su Yamaha. Da segnalare le cadute per i due fratelli Marc su Honda e Alex Marquez su Ducati quando erano in lotta per le prime posizioni.

Per Bagnaia si chiude un weekend da incorniciare, che lo ha visto ottenere la pole position, vincere la Sprint race e dominare la gara lunga bissando il successo del 2022. Con questo successo, Pecco sale a quota 131 punti nella classifica piloti, a +21 su Bezzecchi e a +24 su Martin.