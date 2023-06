Bagnaia vola anche in Germania, sua la Pole position: "Stiamo lavorando bene"

Ancora il più veloce. E tutti alle sue spalle. Francesco Pecco Bagnaia ha conquistato la pole position del Gp di Germania, classe MotoGp. Con il tempo di 1'21''409 il pilota della Ducati ufficiale, leader della classifica iridata, ha preceduto per 78 millesimi Luca Marini con la Ducati del team Mooney VR46. Per Bagnaia è la quindicesima pole nella classe regina del Motomondiale, la quarta quest'anno.

La prima fila è completata dall'australiano Jack Miller con la Ktm. Quarto il francese Johann Zarco con la Ducati del team Pramac. Quinto Marco Bezzecchi, compagno di squadra di Marini, caduto durante la sessione. Doppia caduta per lo spagnolo Marc Marquez, già scivolato nel Q1. Il pilota della Honda ufficiale è riuscito a tornare in pista dopo la prima caduta, nonostante abbia raggiunto i box correndo ma zoppicando in maniera vistosa. La Honda è riuscita a sistemare la sua moto e a rimandarlo in pista, ma Marquez è finito di nuovo sull'asfalto e ha chiuso le qualifiche in settima posizione.

Le parole di Bagnaia dopo la Pole - "E' stato difficile fare il tempo perché per quattro-cinque giri ci sono state tante bandiere gialle, era difficile ma sono molto contento per come è andata. Stiamo lavorando bene. La pole è una posizione privilegiata, in quanto qui è difficile superare. Nel pomeriggio ci sarà la Sprint e sarà una gara molto importante capire le gomme da usare. Vedremo nel pomeriggio".