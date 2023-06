Berlusconi, lacrime e cordoglio

Occhi lucidi e voce rotta dal pianto. Forte la commozione del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Poche parole e profonda costernazione per la perdita di colui che per decenni è stato un punto di riferimento assoluto. Al suo fianco nel 2019 per le vie di Torino per la campagna elettorale alle regionali. “Un uomo che ha rivoluzionato la politica”. Questa l'eredità più importante che lascia secondo Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione e coordinatore di Forza Italia Piemonte e per Gilberto Pichetto Fratin, Ministro per l'Ambiente biellese in Forza Italia fin dalla prima ora.

Parole di cordoglio anche dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo.

servizio di Elisabetta Terigi - montaggio di Giulia Parenti

voci

Alberto Cirio - Presidente Regione Piemonte

Paolo Zangrillo Ministro Pubblica Amministrazione

Gilberto Pichetto Fratin Ministro per l'Ambiente

Stefano Lo Russo Sindaco di Torino