Biella, centauro 61enne muore dopo due settimane dall'incidente

Ha lottato a lungo tra la vita e la morte ma alla fine il suo cuore ha cessato di battere. E' mancato al Cto di Torino, il centauro di 61 anni, residente in alta Valsessera, nel biellese coinvolto in un incidente stradale a Brusnengo, lo scorso 14 giugno. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro con l'auto mentre stava viaggiando a bordo della sua moto. Indagato per omicidio stradale il conducente dell'auto, un 46enne residente nel Vercellese: proprio quest'ultimo, stando agli accertamenti eseguiti dalla polizia stradale, sarebbe risultato positivo alle sostanze stupefacenti. Le indagini proseguono per accertare l'esatta dinamica del sinistro. Verrà eseguita l'autopsia sul corpo del motociclista.