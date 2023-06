Biella, segnali positivi dall'industria. Bonomi: non perdere l'occasione del PNRR

I fondi del Pnrr sono un'occasione che non possiamo perdere, ribadisce il presidente nazionale di Confindustria all'assemblea dell'Unione industriale biellese (Uib). “Bisogna fare un bagno di realtà: dire quali sono i progetti che possiamo realizzare veramente”, dice Carlo Bonomi, e individuare quelli “che siano funzionali alla crescita del Paese. Come facciamo noi con le nostre imprese: ci indebitiamo, ma per crescere”.

Segnali da Biella

Da Biella intanto arrivano positivi segnali di ripresa: “Finalmente si vede la luce in fondo al tunnel, e si può guardare al futuro con un certo ottimismo”, dice il presidente dell'Uib Giovanni Vietti. I numeri di fine 2022 sono in crescita: +4% per la produzione industriale, esportazioni su del 24%. Tra i progetti in cantiere, il rilancio di Città studi e, sul tessile, un museo-laboratorio e un hub per il riciclo del materiale.



Mancano le infrastrutture

Non manca la nota dolente: la carenza di infrastrutture, non solo stradali e ferroviarie, “ma anche digitali”, spiega Vietti. “In alcune zone del nostro territorio - continua - neanche i telefoni cellulari non possono funzionare, e questo rappresenta un handicap alla crescita del territorio e alla crescita dell'industria del territorio”.