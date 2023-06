Biella, operaio edile muore dopo dieci giorni di agonia

Un nuovo fatale incidente sul lavoro in Piemonte. E' morto Luca Crimella, l'operaio edile di 44 anni caduto dal tetto di un capannone il 24 maggio a San Giacomo di Masserano, nel Biellese. Quel giorno, poco prima delle nove, l'uomo sta riparando alcuni danni provocati dal maltempo. Poi, per cause ancora da chiarire, cade. Un volo da otto metri d'altezza. I soccorsi scattano immediatamente. L'operaio viene portato all'ospedale Maggiore di Novara, dove però le sue condizioni appaiono subito gravi. Dopo dieci giorni di agonia, la morte. Luca Crimella lascia la compagna e una bambina di un anno e mezzo.