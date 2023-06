Una bambina è caduta dal balcone di casa dal terzo piano, nel quartiere San Donato a Torino nel pomeriggio di lunedì 12 giugno, verso le 15. La piccola è stata trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale Regina Margherita. Al momento è ricoverata in rianimazione, in prognosi riservata. Ha un importante trauma cranico, toracico e addominale.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Verde e le pattuglie della polizia per accertare la dinamica di quanto accaduto.