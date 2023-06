Bimbo di due anni cade in piscina, è in prognosi riservata

Un bambino di due anni è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale infantile di Torino Regina Margherita, dopo che la mamma e il papà lo hanno trovato nella piscina piena all'intento del giardino della loro abitazione a None (Torino).



Il piccolo è stato soccorso dai sanitari del 118 che, dopo avere accertato l'assenza del battito cardiaco, lo hanno rianimato e stabilizzato. Il bimbo non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri.