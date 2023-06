Val Pellice, neve sul sentiero per il bivacco: 5 persone recuperate

La comitiva - cinque persone in tutto - era salita in quota la sera del 2 giugno, direzione bivacco Salvasera, al Colletto del Palavas, a monte della conca del Pra, nella zona di Bobbio Pellice, ma il gruppo ha avuto difficoltà a proseguire per via neve lungo il sentiero e ha chiamato i soccorsi.

L'intervento del Soccorso alpino e speleologico piemontese e dei vigili del fuoco per recuperare gli escursionisti si è concluso intorno alle 6.30.

E' stato un intervento articolato. Subito, i cinque sono stati raggiunti a piedi da una prima squadra di tecnici del soccorso alpino che li ha individuati intorno alle 24 a quota 2.500 metri, dove nel frattempo il gruppo aveva deciso di trascorrere la notte bivaccando. I cinque erano bene attrezzati e hanno detto di voler restare, quindi gli esperti hanno assecondato la loro decisione. Ma, di notte, le condizioni meteorologiche sono peggiorate e il personale del soccorso alpino e dei vigili del fuoco presente al rifugio Jervis ha deciso di procedere con il recupero.

Così, si sono formate altre due squadre miste, con un medico, che hanno di nuovo raggiunto la comitiva e l'hanno accompagnata verso valle con le corde fino alla Conca del Pra e alla frazione di Villanova dove sono state valutate le condizioni di salute del gruppo.