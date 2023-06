Boccata d'ossigeno per Stellantis: vendite +3%, ma perde quote di mercato

Il gruppo Stellantis a maggio ha venduto 48.997 auto, il 3,1% in più dello stesso mese del 2022. La quota è in calo dal 39,2% al 33,1%. Nei primi cinque mesi del 2023 le immatricolazioni del gruppo sono 236.012, il 14,4% in più dell'analogo periodo dell'anno scorso con la quota al 33,7% a fronte del 37%.

Il mercato

Nel mese di maggio sono state immatricolate in Italia 149.411 auto, con una crescita sullo stesso mese del 2022 del 23,1%. Nei primi cinque mesi dell'anno le immatricolazioni sono state 702.339 con un incremento rispetto allo stesso periodo del 2022 del 26,1%. I dati sono del ministero dei Trasporti.