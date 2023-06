Borgosesia, denunciati 12 "furbetti" del reddito di cittadinanza

Avevano percepito ingiustamente il reddito di cittadinanza per 110.000 euro in quattro anni, dal gennaio 2019 al maggio 2023, grazie alla presentazione di varie attestazioni ed atti falsificati. Per questo dodici persone, tre uomini e nove donne di età compresa tra i 31 ed i 67 anni, sono state denunciate dai Carabinieri di Borgosesia, in provincia di Vercelli, per truffa ai danni dello Stato, falsità ideologica e utilizzo di dichiarazioni false per il conseguimento dell'erogazione del reddito di cittadinanza.

L'indagine è scaturita da un accertamento svolto sul conto di una 61enne che secondo gli investigatori ostentava un tenore di vita palesemente incompatibile con la percezione del sussidio, è stata poi allargata a tutti i 340 beneficiari del reddito residenti nel territorio della Valsesia.

Oltre alla denuncia, i 12 sono stati segnalati all'ente competente per il recupero delle somme

indebitamente percepite.