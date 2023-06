Bruno Tessa, l'ultimo tessitore di Coazze

È un lavoro lungo, paziente, meticoloso. Scandito da rumori regolari: l'alternanza dei pedali, la ruota, il filarello. Un arte che Bruno Tessa, 77enne maestro elementare in pensione, ha conosciuto da bambino, e ha imparato circa quarant'anni fa quando ha recuperato per caso un vecchio telaio dell'Ottocento. Oggi continua a tessere nella sua casa di Coazze, comune di tremila abitanti dell'Alta Val Sangone, in provincia di Torino.

Tesse le fibre di canapa, lavorazione molto diffusa in passato in Piemonte. Era lavorata “da contadini che nel tempo di maggior tempo libero si dedicavano alla tessitura, oppure era il privilegio delle donne anziane che non potevano più fare i lavori faticosi di campagna, e allora facevano questo lavoro che è meno faticoso”, spiega.

Realizzavano corde, vestiti, vari tipi di biancheria. “Hanno il pregio di durare: un asciugamano che faccio io - continua il maestro Tessa - non si consuma per tutta la vita, cosa che oggi non va bene, perché oggi con la moda dell'usa e getta non si può utilizzare un oggetto per tutta la vita”.

La canapa utilizzata - di un tipo destinato alla produzione di fibre, la cui coltivazione è consentita per legge perché con basso contenuto di thc - è quella che coltiva lui stesso nell'appezzamento di terra di famiglia nella borgata Mattonera, a mille metri di altezza e dieci minuti di auto e tornanti da Coazze. In queste csae ci è nato, in condizioni di povertà. Fino agli anni Cinquanta mancava luce, acqua, una strada. “Facevamo la vita che si faceva nel Medioevo”.

Bruno Tessa è sempre impegnato nella divulgazione dell'antica tessitura di Coazze. A inizio maggio è partito un corso, “Dal seme al lenzuolo”, che segue tutto il percorso sin dalla semina avvenuta a maggio e si concluderà a settembre. Un altro telaio recuperato da Bruno Tessa si trova all'Ecomuseo dell'Alta Van Sangone di Coazze. E lui è l'ultimo a saperlo usare in paese.

servizio di Ludovico Fontana

immagini di Guido Cravero

montaggio di Claudio Biasiotto

interviste a Bruno Tessa (tessitore), Giulia Aiassa (organizzatrice corso), Cristina Dominici (ufficio turistico di Coazze)