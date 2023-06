Cade da una scala mentre è al lavoro, 52enne in gravi condizioni

Incidente sul lavoro a Cerione, nel biellese, un uomo di 52 anni è caduto da una scala.

Inizialmente considerato codice giallo è stato portato all'ospedale dI Ponderano, poi, in seguito all'aggravamento delle sue condizioni è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Novara. Sul posto sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto Sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spresal, il Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, per gli accertamenti del caso.

E' il secondo incidente sul lavoro nel Biellese in due settimane: un uomo era caduto dal tetto di un capannone a Masserano quindici giorni fa.