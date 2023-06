Cairo-Berlusconi, il cordoglio e l'ipotesi di un super-gruppo

Dopo la morte del suo proprietario e fondatore, Silvio Berlusconi, per Mediaset si aprono nuovi scenari. La Repubblica, in particolare, riferisce di un possibile accordo tra Urbano Cairo e la famiglia Berlusconi per super-gruppo RCS-Mediaset, con la vendita di La7 per non oltrepassare i limiti antitrust. A mettersi di traverso, però, sarebbe stato Pier Silvio Berlusconi, che anzi avrebbe ironizzato sulle dimensioni dei due attori: sarebbe Mediaset, che in borsa capitalizza 1,75 miliardi di euro, in realtà, a potersi comprare il gruppo di Cairo (376 milioni), e non il contrario.

Le parole di Cairo

E il piemontese Urbano Cairo era presente ai funerali di Berlusconi. Alla notizia della sua morte, così aveva commentato: “Ho avuto la fortuna di fare l'assistente di Berlusconi dal 1981 fino al 1985. Ero un ragazzo giovane, appena laureato. Lui mi prese 'in prova', diciamo, come assistente per vedere se fossi all'altezza, pur non conoscendomi. Mi ero presentato in un modo un po' divertente che gli era piaciuto. E poi ho fatto quattro anni con lui come assistente. Poi sono andato a Publitalia e in Mondadori Pubblicità. Nei 14 anni in cui ho lavorato per lui ho mantenuto un grande rapporto e sono davvero molto, molto dispiaciuto perché è stata per me una persona importantissima. È stato un maestro assoluto ed era veramente un uomo speciale, prosegue l'editore. Aveva una sua magia nelle cose che faceva. Dava un tocco speciale a tutto. Era un grande combattente”.