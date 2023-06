Cala il lavoro per Amazon, a casa i lavoratori di una ditta fornitrice

Un’estate rovente per i lavoratori della Afs di Orbassano. Amazon, colosso delle vendite on line, ha condannato di fatto lo stabilimento alla chiusura dal primo agosto.



87 persone a tempo indeterminato e 50 persone a tempo determinato ma anche le persone che lavorano al di fuori, quelli della sicurezza, quindi in totale parliamo di quasi 150 persone

Persone che da un giorno all'altro hanno ricevuto la notizia della chiusura

Fino a una settimana fa non c'era nessuna avvisaglia di una cessazione dell'attività, né una riduzione dei volumi quindi per i lavoratori e le famiglie che stanno dietro è stata una doccia fredda

Effetti del calo dei volumi delle vendite online per il gruppo americano rispetto al periodo della pandemia

La multinazionale fa sapere con una nota che "la cessazione del contratto è frutto di considerazioni commerciali". E aggiunge che "la società Afs ha avviato le opportune procedure di consultazione con i sindacati per offrire il supporto ai loro dipendenti.

Tre le strade aperte: la cassa integrazione, la ricerca di altri committenti e l'ultima, la peggiore, il licenziamento di tutti i dipendenti.