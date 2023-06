Calci e pugni dagli amici come rito d'iniziazione, 15enne in ospedale

Emorragie interne e milza compromessa. Questa la diagnosi per un 15 enne della provincia di Alessandria. Per festeggiare il suo compleanno gli amici, una decina di ragazzini, lo hanno sottoposto a una sorta di rito di iniziazione chiamato “scaricone”, che consiste nel prendere a calci e pugni in faccia e allo stomaco "l'iniziato".

Ora il giovane, che ha accusato forti dolori all'addome, è ricoverato all'ospedale infantile di Alessandria, dove i medici lo tengono sotto osservazione e stanno valutando se intervenire chirugicamente.