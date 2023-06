Cani e gattini salvati dai Vigili del Fuoco

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco per aiutare animali domestici in difficoltà. Il primo a Torino per salvare un micio di appena tre mesi che era rimasto intrappolato all'interno di un sanitario. Il secondo a Chieri per tirare fuori da un canale un cane rimasto bloccato tra due rocce: la segnalazione è arrivata da un'escursionista, i pompieri hanno attraversato la fitta vegetazione e sono scesi nel rio e sono riusciti a liberare le zampe dalle pietre. Dopo il salvataggio, il cane è stato trasportato in una gabbia al canile di Chieri, dove riceverà le cure e l'assistenza necessarie.