Controlli della Guardia di finanza sul cantiere nautico nel Comune di Lesa (Novara), esteso per circa 8400 metri quadri, al fine di verificare la corrispondenza tra le superfici occupate e lo stato dei pagamenti dei relativi canoni concessori versati. L'esito dell'attività ispettiva condotta dalle Fiamme gialle del comparto navale ha portato alla luce canoni evasi quantificabili in 106mila euro in 5 anni.