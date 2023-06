Caos cantieri, ancora code su A6 e A26

Tutto come da copione. Le immagini di stamattina da Millesimo, sulla Torino Savona. I vacanzieri a passo d'uomo tra i cantieri autostradali. I concessionari che parlano di lavori indifferibili.



Per i piemontesi andare al mare è sempre più un lusso anche perché manca il tempo, sottratto dalle code. Il solito mix tra il previsto, lavori in corso che causano colli di bottiglia, e l'imprevisto: incidenti, auto in panne, camion che perdono il carico. Uno scenario molto simile sulla A6 Torino Savona, gestita da Gavio, e sulla A26 Genova Gravellona Toce, in concessione ad Autostrade per l'Italia.



Certo non siamo ai livelli dello scorso ponte del 2 giugno, quando gli incolonnamenti avevano raggiunto i 24 chilometri tra Albenga e Savona. A seguito di quell'episodio la Regione aveva convocato i gestori e chiesto una rimodulazione dei cantieri. I fatti dimostrano che qualche problema persiste e che pagano sempre i soliti.



Le associazioni dei consumatori minacciano di fare un esposto in particolare contro Gavio, ma il gruppo non ci sta e spiega che la priorità è la sicurezza, con le nuove linee guida ministeriali e la direttiva europea che hanno imposto criteri più stringenti soprattutto per quanto riguarda viadotti e gallerie. Pertanto i lavori non sono rinviabili.