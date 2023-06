Carabinieri, ad Alessandria perseguito l'87% dei reati

Ad Alessandria la cerimonia per il 209esimo di fondazione dell'Arma dei Carabinieri si è svolta alla Caserma Scapaccino, alla presenza del comandante provinciale, colonnello Massimiliano Rocco, e del prefetto Alessandra Vinciguerra. Grazie all'attività dei miliari di 5 compagnie e 56 stazioni è stato perseguito l'87% dei reati perpetrati in provincia: 2.517 le persone denunciate, di cui 206 in stato di arresto. Tra queste, anche gli autori degli omicidi di Norma Megardi a Sale e Cristian Martinelli a Casale Monferrato. I furti sono il 41%: in leggero aumento (+7%) quelli in esercizi commerciali e sulle auto in sosta. Quattro gli Encomi semplici assegnati; dal Comune di Alessandria Pergamena di ringraziamento al vice brigadiere Salvatore Germanà per aver messo in salvo una giovane intenzionata a suicidarsi dal ponte Meier. Tra le 5 attestazioni di merito, quella al Brigadiere Paolo Descisciolo è stata consegnata dall'attrice Ornella Muti, da tempo abitante in provincia di Alessandria.