Carcere Lorusso e Cutugno, ancora un suicidio

Ancora un suicidio in carcere. Nel reparto femminile del Lorusso e Cutugno di Torino una detenuta di 52 anni di nazionalita romena si è tolta la vita all'interno della sua cella: per farlo ha utilizzato un cappio costruito con i suoi stessi vestiti. A dare l'allarme intorno alle 19 di ieri mercoledì è stata la polizia penitenziaria in servizio nel padiglione femminile che ha trovato il corpo della donna che per compiere il gesto ha utilizzato le inferriate della finestra del bagno. Inutili i tentativi di soccorso. La detenuta aveva una condanna definitiva che aveva quasi finito di scontare e sarebbe dovuta uscire ad agosto. Ha aspettato che passasse il controllo periodico della polizia penitenziaria e subito dopo ha compiuto il gesto. Nella mattina era stata visitata da uno psichiatra e non aveva lasciato presagire nulla. La notizia è stata diffusa dal sindacato della polizia penitenziaria Osapp.