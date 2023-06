Carceri, le donne sono il 4%. Garante regionale: occasione per rendere più efficace la rieducazione

Le donne detenute in Italia sono 2.504 (dati al 31 maggio 2023), pari al 4,3% delle 57.230 persone ristrette, di cui 20 mamme con 21 bambini al seguito. In Piemonte sono 153 le detenute su un totale di 3.981 presenti (pari al 3,8%, inferiore alla media nazionale): 120 a Torino e 33 a Vercelli (le due Case circondariali che in Piemonte hanno attive le sezioni femminili). E al 31 maggio 2023 c’era solo una mamma straniera con un figlio al seguito.

I dati sono stati presentati nel corso del seminario “Abitare il carcere femminile. Spazi, sicurezza, diritti” organizzato a Torino da Aidia, Associazione italiana donne ingegneri e architetti sezione di Torino, con il sostegno della Consulta femminile regionale.

Donne nelle carceri piemontesi

Al 30 giugno 2022 il numero di detenute presenti nell’istituto penitenziario di Torino “Lorusso-Cutugno” era di 117, mentre a Vercelli 43 per un totale di 160; al 31 dicembre 2022 erano 115 e a Vercelli 32 per un totale di 147 su 4mila detenuti complessivi, pari al 3,6%.

Nell’Istituto a custodia attenuata per mamme con bimbi al seguito (Icam), collocato presso la Casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, al 31 dicembre 2021 erano presenti 2 madri straniere e 2 figli al seguito. Al 27 luglio 2022 le mamme erano 4 con 4 figli, ma al 31 maggio 2023 c’era solo una mamma straniera con un figlio al seguito. Le Case famiglia, dove i bimbi possono rimanere con la madre fino agli 11 anni, sono soltanto due in tutta Italia (Milano e Roma) e al 30 giugno 2022 erano 25 bimbi.

La Regione Piemonte ha attivato un progetto finanziato con fondi nazionali per garantire percorsi alternativi alle mamme con figli al seguito: una lista di strutture convenzionate che si rendono disponibili ad accogliere le mamme con bambini in contesti protetti, ma non penitenziari.

Un'occasione per rendere più efficiente la rieducazione

“Proprio il numero esiguo delle donne storicamente presenti nell’ambito dell’esecuzione penale in carcere dovrebbe spingere le istituzioni, statali e regionali, a fare valutazioni diverse e innovative”, ha dichiarato Bruno Mellano, garante regionale delle persone detenute, intervenuto fra i relatori. “Per le 2.504 detenute, come ancor di più per le 20 mamme con 21 bambini al seguito, o ancora per i 385 minorenni o giovani adulti negli istituti penali minorili il carcere come pena potrebbe davvero essere superato ed archiviato con altre forme di restrizione della libertà e con altri percorsi maggiormente efficaci ed efficienti nell’assicurare la “rieducazione” prevista dalla nostra Costituzione repubblicana e garantire la vera sicurezza sociale. Lo scandalo donne ristrette può aiutarci a tramutare in sistema le buone prassi esistenti anche in Italia, partendo dalla considerazione che le donne ristrette in ambiti sempre inadeguati, strutturalmente e funzionalmente, molto spesso sono mamme, a volte nonne o bisnonne, sempre figlie”.

Il Garante regionale delle persone detenute ha colto quindi l'occasione del convegno per proporre l'effettuazione di un monitoraggio degli spazi dedicati in Piemonte all'esecuzione penale delle donne anche per comprendere il destino che hanno avuto le carceri un tempo destinate alle donne e poi dismesse.